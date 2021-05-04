Военные попали в ДТП под Новочеркасском: есть погибший

В поселке Персиановском под Новочеркасском военнослужащие на иномарке попали в ДТП – есть погибший. Происшествие случилось 9 мая около 7:00, сообщает DonDay – Новочеркасск.Военные ехали в сторону города на легковушке. По неизвестным причинам на полпути они вылетели на «встречку» и столкнулись с «ГАЗелью».Водитель малотоннажки скончался на месте. Мужчину, который был за рулем автомобиля, доставили в БСМП Новочеркасска в тяжелом состоянии, с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом бедра. Его товарища госпитализировали в военный госпиталь.