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Военные попали в ДТП под Новочеркасском: есть погибший

Военные попали в ДТП под Новочеркасском: есть погибший
В поселке Персиановском под Новочеркасском военнослужащие на иномарке попали в ДТП – есть погибший. Происшествие случилось 9 мая около 7:00, сообщает DonDay – Новочеркасск.

Военные ехали в сторону города на легковушке. По неизвестным причинам на полпути они вылетели на «встречку» и столкнулись с «ГАЗелью».

Водитель малотоннажки скончался на месте. Мужчину, который был за рулем автомобиля, доставили в БСМП Новочеркасска в тяжелом состоянии, с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом бедра. Его товарища госпитализировали в военный госпиталь.

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