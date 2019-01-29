В Ростовской области иномарка сбила столб ЛЭП





Упавший столб перегородил дорогу в городе Донецке. ДТП произошло днём 30 января на улице Тимирязева.



По предварительным данным, на скользкой дороге водитель «Фольцвагена» не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач на обочине. Удар пришёлся на основание столба. В результате он надломился и упал на капот машины.



К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Иномарка получила механические повреждения, а движение по улице временно было ограничено. Упавшая опора перегородила одну полосу проезжей части.



