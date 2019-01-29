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В Ростовской области иномарка сбила столб ЛЭП

В Ростовской области иномарка сбила столб ЛЭП

Упавший столб перегородил дорогу в городе Донецке. ДТП произошло днём 30 января на улице Тимирязева.

По предварительным данным, на скользкой дороге водитель «Фольцвагена» не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач на обочине. Удар пришёлся на основание столба. В результате он надломился и упал на капот машины.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Иномарка получила механические повреждения, а движение по улице временно было ограничено. Упавшая опора перегородила одну полосу проезжей части.

В Ростовской области иномарка сбила столб ЛЭП

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