В Волгодонске эвакуировали 20 человек из-за пожара в квартире

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В городе Волгодонске Ростовской области произошел пожар в квартире. ЧП случилось 11 июня около 11:30 на проспекте Строителей, 3.Соседи почувствовали запах гари и вызвали спасателей. Как выяснилось, горело жилье на восьмом этаже. Огнеборцы эвакуировали жильцов близлежащих квартир. На улицу помогли выбраться 20 горожанам.— На месте работают 19 человек на 6 автоцистернах, — уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.По данным на 12:00, пламя удалось локализовать, не допустив распространения. Спасатели продолжают тушить огонь.