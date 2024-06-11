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В Волгодонске эвакуировали 20 человек из-за пожара в квартире

В Волгодонске эвакуировали 20 человек из-за пожара в квартире
В городе Волгодонске Ростовской области произошел пожар в квартире. ЧП случилось 11 июня около 11:30 на проспекте Строителей, 3.

Соседи почувствовали запах гари и вызвали спасателей. Как выяснилось, горело жилье на восьмом этаже. Огнеборцы эвакуировали жильцов близлежащих квартир. На улицу помогли выбраться 20 горожанам.

— На месте работают 19 человек на 6 автоцистернах, — уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным на 12:00, пламя удалось локализовать, не допустив распространения. Спасатели продолжают тушить огонь.
Фото: соцсети.
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