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В Таганроге сгорела баня

В Таганроге сгорела баня
В городе Таганроге сгорела баня. Пожар случился ночью 9 февраля на улице Поселковой.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на борьбу с огнем у спасателей ушло около 15 минут. К счастью, обошлось без жертв.

В тушении принимали участие восемь спасателей с привлечением двух
единиц техники.

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