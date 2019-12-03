В Ростовской области за неделю выросли цены на гречку и яйца



За неделю в Ростовской области выросли цены почти на все товары продуктовой корзины. Об этом 4 декабря рассказали в Ростовском отделении государственной статистики.



В целом можно отметить, что повышение цен с наступлением зимы и приближением Нового года достаточно не ново. За эту неделю больше всего выросли в стоимости яйца (59 рублей за десять штук), гречневая крупа (49 рублей за один килограмм), а также репчатый лук (22 рубля). Немного упали в цене масло сливочное и растительное, сахар (28 рублей), а также капуста (19 рублей).



С прежней стоимостью остались маргарин (115 рублей) и хлеб (39 рублей).