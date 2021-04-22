В Ростовской области водителю иномарки стало плохо в дороге: видео

В Ростовской области у водителя иномарки случился инфаркт за рулем. Происшествие произошло в городе Белая Калитва 23 апреля.Мужчина проезжал Театральную площадь, когда ему стало плохо. Он увидел сотрудников ДПС и обратился к ним за помощью. Водитель рассказал, что недавно он перенес инфаркт и сейчас чувствует те же самые симптомы.Дончанину помогли выбраться из автомобиля и в срочном порядке доставили в больницу. Как выяснилось, опасения мужчины подтвердились. Медики диагностировали у него инфаркт. Сейчас жизни белокалитвинца ничего не угрожает.