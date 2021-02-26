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В Ростовской области школу эвакуировали из-за записки о бомбе

В Ростовской области школу эвакуировали из-за записки о бомбе
В Донецке учеников школы № 20 экстренно эвакуировали из здания утром 1 марта. Учителям и подросткам сообщили, что в учебном заведении оставаться небезопасно.

По словам школьников, под дверь директора неизвестные подложили записку. В послании руководителя предупредили о бомбе, заложенной где-то в помещении.

Немного позже преподаватели добавили, что сообщение отправили на почтовый сайт школы. В нём содержались требования и инструкции для дальнейших действий во избежание активации взрывного устройства.

Сейчас школу № 20 оцепили. На территории работают кинологи, полицейские и спасатели. За происходящим событием наблюдает донецкая газета «Новость».

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