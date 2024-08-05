В Ростовской области школьник на мотоцикле пострадал в аварии

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области подросток-мотоциклист пострадал в ДТП. Авария произошла вечером 4 августа под городом Шахты.Около 21:30 водитель «Лады Гранты» ехал по поселку Каменоломни. На перекрестке возле дома № 7 на улице Восточной он не уступил дорогу байкеру. Легковушка на полном ходу снесла двухколесный транспорт вместе с водителем.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 14-летнего мотоциклиста с травмами доставили в больницу. Водитель «Лады», 22-летний парень, в списках раненых не значится. Вероятно, он отделался синяками и ссадинами.