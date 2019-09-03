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В Ростовской области огонь уничтожил две машины и сенник

В Ростовской области огонь уничтожил две машины и сенник
Фото: pobeda26.ru
В Сальском районе Ростовской области в пожаре сгорели два автомобиля и сенник. Возгорание произошло 5 сентября в посёлке Гигант.

На улице Учебной загорелись «ВАЗ-21099», «Мерседес Спринтер» и сенник. По данным управления МЧС Ростовской области, общая площадь пожара составила 90 квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - уточнили в спасательном ведомстве.

К тушению привлекались 12 спасателей и три единицы техники. Причину возгорания установят эксперты.

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