В Ростовской области огонь уничтожил две машины и сенник
Фото: pobeda26.ru
В Сальском районе Ростовской области в пожаре сгорели два автомобиля и сенник. Возгорание произошло 5 сентября в посёлке Гигант.
На улице Учебной загорелись «ВАЗ-21099», «Мерседес Спринтер» и сенник. По данным управления МЧС Ростовской области, общая площадь пожара составила 90 квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - уточнили в спасательном ведомстве.
К тушению привлекались 12 спасателей и три единицы техники. Причину возгорания установят эксперты.