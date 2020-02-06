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В Ростовской области машина врезалась в мусорный бак и опрокинулась

В Ростовской области машина врезалась в мусорный бак и опрокинулась
В Донецке Ростовской области автомобиль опрокинулся, врезавшись в мусорный бак. Инцидент произошёл вечером 8 февраля на улице Пролетарской.

Мужчина ехал за рулём «Дэу Эсперо». Превысив скорость, он не заметил мусорный бак и врезался в него. На скользкой дороге автомобиль отбросило, и он перевернулся, оказавшись на крыше.

К счастью, водитель не пострадал. Он самостоятельно выбрался наружу и ждал сотрудников ГИБДД. По словам прохожих, от него пахло алкоголем.

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