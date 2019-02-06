В Ростовской области набитая подростками иномарка врезалась в опору ЛЭП



В Азовском районе иномарка, полная подростков, врезалась в опору ЛЭП. ДТП произошло в посёлке Овощном около 22 часов 7 февраля.



По предварительным данным, 17-летний подросток, пока родителей не было дома, взял автомобиль «Киа Рио». Во время поездки несовершеннолетний водитель превысил скорость, потерял управление и съехал на обочину. Там иномарка врезалась в столб ЛЭП.



В момент происшествия в салоне автомобиля находились трое пассажиров: 17-летний, 16-летний и 13-летний подростки, они получили травмы.



Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.