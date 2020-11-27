В Ростове вооруженный мужчина угрожал расправой жителям многоэтажки
В донской столице пьяный мужчина бросался на жителей многоэтажки с ножом. Происшествие случилось на 15-м этаже дома № 16 на улице Ткачева в жилом комплексе «Левенцовка парк» вечером 29 ноября.
Жильцы дома стали писать в чатах о том, что им угрожал расправой пьяный мужчина. Являлся ли злоумышленник постояльцем или гостем, пока не известно. Возможно, накануне у него возник конфликт с кем-то из жильцов.
Местные заперли мужчину в тамбуре и вызвали полицию. Как сообщает DonDay.ru, вооруженного незнакомца удалось успокоить до приезда правоохранителей. В происшествии пострадавших нет.