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В Ростове вооруженный мужчина угрожал расправой жителям многоэтажки

В Ростове вооруженный мужчина угрожал расправой жителям многоэтажки
В донской столице пьяный мужчина бросался на жителей многоэтажки с ножом. Происшествие случилось на 15-м этаже дома № 16 на улице Ткачева в жилом комплексе «Левенцовка парк» вечером 29 ноября.

Жильцы дома стали писать в чатах о том, что им угрожал расправой пьяный мужчина. Являлся ли злоумышленник постояльцем или гостем, пока не известно. Возможно, накануне у него возник конфликт с кем-то из жильцов.

Местные заперли мужчину в тамбуре и вызвали полицию. Как сообщает DonDay.ru, вооруженного незнакомца удалось успокоить до приезда правоохранителей. В происшествии пострадавших нет.

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