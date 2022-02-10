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В Ростове водитель «Тойоты» сбил 9-летнего ребенка

В Ростове водитель «Тойоты» сбил 9-летнего ребенка

В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил 9-летнего ребенка. Авария случилась 11 февраля примерно в 17:30.

По предварительной информации, за рулем «Тойоты Аурис» находился 42-летний местный житель. Он ехал по улице Седова. Неподалеку от дома №8 мужчина должен был остановиться перед пешеходным переходом, но этого не сделал. В это время проезжую часть переходил школьник, который угодил прямо под колеса автомобиля.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии 9-летний ребенок получил травмы и был доставлен в городскую больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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