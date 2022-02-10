В Ростове водитель «Тойоты» сбил 9-летнего ребенка

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил 9-летнего ребенка. Авария случилась 11 февраля примерно в 17:30.По предварительной информации, за рулем «Тойоты Аурис» находился 42-летний местный житель. Он ехал по улице Седова. Неподалеку от дома №8 мужчина должен был остановиться перед пешеходным переходом, но этого не сделал. В это время проезжую часть переходил школьник, который угодил прямо под колеса автомобиля.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии 9-летний ребенок получил травмы и был доставлен в городскую больницу.