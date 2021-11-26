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На Дону водитель иномарки сбил 11-летнюю школьницу

На Дону водитель иномарки сбил 11-летнюю школьницу

В Ростовской области водитель иномарки сбил 11-летнюю школьницу. Авария случилась 29 ноября в Каменске-Шахтинском.

По предварительной информации за рулем иномарки «Лифан Х60» находился 61-летний водитель. Он ехал по улице Лиховской. Неподалеку от дома № 16 на пешеходном переходе он не сбавил скорость и сбил 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть вместе с мамой.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии, ребенок получил множественные травмы и был доставлен в больницу.
Фото:gazetaingush.ru
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