В Ростове в ТРК «Золотой Вавилон» произошло возгорание: видео

В Ростове-на-Дону случилось возгорание в торгово-развлекательном центре «Золотой Вавилон». ЧП произошло около 22 часов 15 сентября на улице Малиновского, 25.По словам очевидцев, ТЦ уже готовился к закрытию, когда раздался рев противопожарной сигнализации. На место сразу же отправилась бригада спасателей. Тем временем люди вышли из здания. Дым заполнял все больше пространства.На месте ЧП работают пожарные. По словам очевидцев, пожар начался на втором этаже. Там загорелись плафоны. Однако в ГУ МЧС по Ростовской области отметили, что возгорания нет. Произошло лишь короткое замыкание на четвертом этаже.- Эвакуация не потребовалась, - добавили в ведомстве. - ТЦ работает.