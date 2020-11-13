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В Ростове преступник-рецидивист ударил палкой по голове и ограбил уроженца Севастополя

В Ростове преступник-рецидивист ударил палкой по голове и ограбил уроженца Севастополя
Уроженец Севастополя едва не стал жертвой грабителя-рецидивиста в Ростове. Происшествие случилось еще 3 ноября, однако об этом стало известно только сейчас.

Мужчина шел по улице донской столицы, когда за ним увязался незнакомец. Оказавшись в темном переулке, злоумышленник напал сзади. Негодяй ударил горожанина палкой по голове, от чего тот потерял сознание. Когда очнулся, оказалось, что подонок украл у него золотую цепочку.

Придя в себя, 44-летний пострадавший пошел в полицию. Написав заявление, он отправился в больницу. Пока он лечился, полицейские нашли подозреваемого в преступлении. Им оказался 35-летний мужчина, ранее судимый за грабеж, изнасилование, угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

- По признакам преступления возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Подозреваемый задержан.

Известно, что украденную золотую цепочку негодяй успел сдать в ломбард. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Пострадавшего уже выписали из больницы. Его жизни ничего не угрожает.

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