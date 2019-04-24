В массовом ДТП с автобусом в Ростове пострадала девушка



В Ростове произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса. Авария случилась на проспекте Стачки 26 апреля.

По предварительным данным, 44-летний водитель автобуса «НефАЗ», следовавшего по маршруту № 34, не справился с управлением и врезался в черный «Мерседес». После удара иномарку отбросило на «Хендай Элантра».



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, в ДТП пострадала 19-летняя пассажирка «Мерседеса». Девушка получила различные травмы. На «скорой» её доставили в больницу.



В момент происшествия в салоне автобуса находились пять человек. Никто из них не пострадал.



Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.