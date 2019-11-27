В Ростове неизвестные изрубили топором припаркованную иномарку



Неизвестные изрубили топором японский мини-кроссовер «Ниссан Жук», припаркованный возле дома. ЧП произошло в ночь на 28 ноября на улице Платона Кляты.



Хозяйка оставила вечером свою иномарку возле дома № 23, напротив магазина. Утром ростовчанка обнаружила, что машина серьёзно повреждена. Было похоже, что автомобиль изрубили топором.



По словам автоледи, были разбиты заднее и переднее лобовые стёкла. На кузове и крыше злоумышленники оставили множество вмятин и порезов.



Девушка написала заявление в полицию в надежде, что правоохранителям удастся задержать преступников. Вместе с тем она пытается найти свидетелей случившегося и самостоятельно разобраться, кому понадобилось портить её машину.



Всех, кому что-либо известно о происшествии, автовладелица просит связаться с ней по телефону: 8-999-694-50-49 (София).



