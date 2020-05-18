В Ростове микроавтобус опрокинулся в результате ДТП

В результате ДТП в Ростове-на-Дону перевернулся микроавтобус. Инцидент произошёл 20 мая около 13 часов на улице Детской.По предварительной информации, 55-летняя женщина на «Ниссане Кашкай» не уступила дорогу «Форду Транзиту» под управлением 35-летнего мужчины. Автомобили столкнулись, в результате чего микроавтобус опрокинулся на бок. Как сообщили в отделе пропаганды донского УГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал. На место выезжал спасательный расчёт.