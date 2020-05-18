Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове микроавтобус опрокинулся в результате ДТП

В Ростове микроавтобус опрокинулся в результате ДТП
В результате ДТП в Ростове-на-Дону перевернулся микроавтобус. Инцидент произошёл 20 мая около 13 часов на улице Детской.

По предварительной информации, 55-летняя женщина на «Ниссане Кашкай» не уступила дорогу «Форду Транзиту» под управлением 35-летнего мужчины. Автомобили столкнулись, в результате чего микроавтобус опрокинулся на бок. Как сообщили в отделе пропаганды донского УГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал. На место выезжал спасательный расчёт.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.