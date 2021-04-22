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В ДТП на трассе в Ростовской области погибла пассажирка

В ДТП на трассе в Ростовской области погибла пассажирка

В ДТП на трассе Усьман - Веселый - Сальск Ростовской области погибла пассажирка. Происшествие случилось 24 апреля около 18:00.

Как выяснилось, автомобиль марки «Шкода Октавиа» двигался в направлении Сальска. На 16-м километре он не уступил движущемуся навстречу «ВАЗ-2110». Машины столкнулись на высокой скорости.

От сильнейшего удара отечественное авто превратилось в груду металла.Чудом удалось выжить водителю. 43-летнего мужчину с травмами увезли в больницу.

По информации УГИБДД Ростовской области, пассажирка «десятки» скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу.

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