В детской поликлинике Ростова произошло задымление в шахте лифта
В Ростове в детской поликлинике на улице Волкова случилось ЧП. В шахте лифта медучреждения произошло задымление.
Сообщение о происшествии поступило в спасательную службу около 14 часов 1 июня.
- По прибытии первых подразделений ощущался слабый запах горящей электропроводки, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - Проводится дополнительная разведка.
Из здания эвакуированы 50 человек. Информация уточняется. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Спасатели продолжают работать на месте.