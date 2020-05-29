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В детской поликлинике Ростова произошло задымление в шахте лифта

В детской поликлинике Ростова произошло задымление в шахте лифта
В Ростове в детской поликлинике на улице Волкова случилось ЧП. В шахте лифта медучреждения произошло задымление.

Сообщение о происшествии поступило в спасательную службу около 14 часов 1 июня.
- По прибытии первых подразделений ощущался слабый запах горящей электропроводки, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - Проводится дополнительная разведка.

Из здания эвакуированы 50 человек. Информация уточняется. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Спасатели продолжают работать на месте.

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