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В больнице находятся 13 пожарных, обгоревших при пожаре на нефтебазе в Пролетарске

В больнице находятся 13 пожарных, обгоревших при пожаре на нефтебазе в Пролетарске
В больнице остаются ещё 13 пожарных, которые пострадали во время пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области. Об этом 20 августа сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Пожар продолжается уже третьи сутки. Чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение, используются два пожарных поезда, а также пять магистральных линий, которые идут от них к водоему, откуда поступает вода.

Для предотвращения ландшафтного пожара рядом с промышленной площадкой созданы дополнительные минерализованные полосы. Также на близлежащую территорию было сброшено два резервуара воды самолётами Ил-76 МЧС России.

13 пожарных продолжают получать стационарную помощь в медицинских учреждениях Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. Остальным спасателям была оказана амбулаторная помощь.

Угрозы распространения огня на жилые дома и другие объекты нет.
Фото: Соцсети.
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