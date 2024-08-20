В больнице находятся 13 пожарных, обгоревших при пожаре на нефтебазе в Пролетарске

Фото: Соцсети.

В больнице остаются ещё 13 пожарных, которые пострадали во время пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области. Об этом 20 августа сообщил губернатор региона Василий Голубев.Пожар продолжается уже третьи сутки. Чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение, используются два пожарных поезда, а также пять магистральных линий, которые идут от них к водоему, откуда поступает вода.Для предотвращения ландшафтного пожара рядом с промышленной площадкой созданы дополнительные минерализованные полосы. Также на близлежащую территорию было сброшено два резервуара воды самолётами Ил-76 МЧС России.13 пожарных продолжают получать стационарную помощь в медицинских учреждениях Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. Остальным спасателям была оказана амбулаторная помощь.Угрозы распространения огня на жилые дома и другие объекты нет.