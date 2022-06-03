В Азове водитель скончался за рулем пассажирской маршрутки

Фото: приблизительное место аварии/Яндкес.карты.

В Азове водитель пассажирской маршрутки скончался в пути. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.Утром 6 июня мужчина выполнял рейс, когда ему вдруг стало плохо. Транспорт остался без управления и проехал так целый квартал - от Красноармейского угла до «Пульса» по улице Привокзальной.- Моя машина стояла у края обочины, маршрутка разнесла ее, - говорит одна из свидетельниц аварии. - Девушки-пассажирки, которые сидели впереди, пытались тормозить, когда водителю стало плохо. Поэтому маршрутка никого не сбила и не выехала на тротуар.По словам очевидцев, медики поставили предварительное заключение: отрыв тромба. В УГИБДД по Ростовской области подтвердили, что шофер умер биологической смертью.