Момент столкновения маршрутки с фурой в Азове попал на видео
В социальных сетях появилось видео ДТП с пассажирской маршруткой в Азове. Авария произошла около 6 часов 21 июля на Кагальницком шоссе.
Водитель общественного транспорта ехал по маршруту село Головатовка - Азов. Шофер маршрутки ехал по Кагальницкому шоссе. В районе пересечения с Литейным проездом на дороге стояла фура. На кадрах видно, что водитель маршрутки двигался по крайней полосе. Затем он начал сворачивать в бок, чтобы объехать большегруз. Однако мужчина не успел вырулить и зацепился за грузовик.
От удара «ГАЗель» отбросило в бок и развернуло. У нее оторвало часть корпуса, а стекла вылетели. Грузовик же остался практически невредимым. Он получил небольшие механические повреждения.
Как сообщал Rostov.ru, в результате аварии пострадали семь пассажиров маршрутки. По словам очевидцев, одному из них оторвало палец. Девушка, оказавшаяся в числе пострадавших, находится в реанимации в тяжелом состоянии.