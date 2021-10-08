На Дону водитель маршрутки умер за рулем и спровоцировал ДТП
В Ростовской области водитель общественного транспорта скончался за рулем авто и спровоцировал ДТП. Авария произошла днем 12 октября в Каменске-Шахтинском.
По предварительным данным, 64-летний мужчина за рулем маршрутки ехал по улице Станционной. В пути шоферу общественного транспорта стало плохо. Он не справился с управлением и врезался в автомобили марки «Лада Гранта» и »Ниссан Икстреил». Водитель микроавтобуса впоследствии скончался.
В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что по факту ДТП проводится проверка.