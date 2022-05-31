У подозреваемого в убийстве сына ростовчанина есть дочь от первого брака
История убийства семилетнего Ильи, тело которого нашли в реке Темерник, продолжает обрастать новыми подробностями. Оказалось, что у обвиняемого в убийстве мальчика отца есть еще один ребенок.
Друзья рассказали Rostov.ru, что Илья - второй ребенок Александра Ведмецкого. У мужчины от предыдущего брака осталась дочка. Однако, по словам знакомых, отец никак не поддерживал с ней отношения. При этом товарищи подозреваемого до сих пор не могут поверить, что он мог такое сделать со своим ребенком. Не раз они видели Александра с сыном, он был добр к нему и многое позволял.
Напомним, страшная новость о смерти мальчика облетела всю область 30 мая. В реке Темерник рыбак нашел сумку с мертвым ребенком. На место тут же прибыли следователи и медики. Оказалось, что малыш умер не сам: на его теле нашли следы насильственной смерти. По подозрению в убийстве ребенка задержали его отца.
Ленинский районный суд решил, что пока идет расследование, Александр будет находиться в СИЗО.