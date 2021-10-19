СК выясняет обстоятельства гибели трех малышей при пожаре в Ростовской области

СУ СКР по Ростовской области выясняет обстоятельства гибели трех маленьких детей при пожаре в Зимовниковском районе Ростовской области. На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления.Также прибыли на место заместитель прокурора Ростовской области и исполняющий обязанности прокурора Зимовниковского района. Надзорное ведомство начало проверку и поставило на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной следователями.Напомним, трагедия произошла на улице Центральной, 1 в хуторе Байков. Трое мальчиков, которым было три, четыре года и шесть лет, погибли при пожаре в собственном доме. В момент случившегося их родители отправились за дровами, оставив детей без присмотра.