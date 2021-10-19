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В Ростовской области трое маленьких братьев погибли при пожаре

В Ростовской области трое маленьких братьев погибли при пожаре
В Зимовниковском районе Ростовской области при пожаре в собственном доме погибли трое маленьких детей. Трагедия произошла на улице Центральной, 1 в хуторе Байков, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть около 18:30. На место выехали 39 спасателей на 12 единицах техники. Сообщалось, что в доме находятся трое несовершеннолетних. Огонь быстро охватил буквально весь дом – 230 квадратных метров.

Спустя час после полной ликвидации пламени на месте пожара обнаружили тела троих братьев – трех, четырех и шести лет.

Как пишет DonDay.ru, дети в момент ЧП были дома одни. Их отец отправился за дровами, а мать пошла помочь ему. По какой причине случилось несчастье, пока не известно.
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