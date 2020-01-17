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При ДТП в Ростовской области 10-летний мальчик получил травму головы

При ДТП в Ростовской области 10-летний мальчик получил травму головы
Фото для иллюстрации

Маленький мальчик получил травму в результате ДТП в Ростовской области. Случай произошёл в Азове около 10 часов 20 января.

На улице Ленина 10-летний ребёнок вышел из-за припаркованного автобуса. Он стал перебегать дорогу в неположенном месте. В это время по проезжей части ехал 57-летний мужчина на «Тойота Королла». Он не заметил выбежавшего школьника и сбил его. Мальчик ударился головой о переднее крыло иномарки.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, ребёнка госпитализировали.

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