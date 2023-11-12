Покончил с собой: подробности смерти 19-летнего парня из Ростовской области

Фото: Лиза Алерт.

Стали известны подробности гибели 19-летнего Кирилла Шевченко из Ростовской области. Парень считался пропавшим с августа.Как сообщил Rostov.ru собственный источник, труп Кирилла был найден на окраине села Покровского. Предварительно парень покончил с собой. Официальная причина смерти - асфиксия.Напомним, Кирилл пропал в селе Покровском еще 17 августа. Почти два месяца его безуспешно искали родственники, правоохранители и волонтеры. На самом деле он был все это время был в лесополосе в черте поселения.