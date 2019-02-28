На Дону 17-летний парень покончил с собой



В Ростовской области нашли мёртвым 17-летнего подростка. По предварительным данным, парень добровольно ушёл из жизни.



Тело школьника обнаружили 3 марта в одном из посёлков Красносулинского района. Причиной смерти стала, предположительно, асфиксия, сообщает DonDay.ru. Все обстоятельства смерти несовершеннолетнего установят правоохранители.



В этом году парень должен был окончить школу. Друзья и знакомые пока не могут даже предположить, что толкнуло юношу на отчаянный шаг.



Родные и близкие простились со школьником 5 марта.