Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону 17-летний парень покончил с собой

На Дону 17-летний парень покончил с собой
В Ростовской области нашли мёртвым 17-летнего подростка. По предварительным данным, парень добровольно ушёл из жизни.

Тело школьника обнаружили 3 марта в одном из посёлков Красносулинского района. Причиной смерти стала, предположительно, асфиксия, сообщает DonDay.ru. Все обстоятельства смерти несовершеннолетнего установят правоохранители.

В этом году парень должен был окончить школу. Друзья и знакомые пока не могут даже предположить, что толкнуло юношу на отчаянный шаг.

Родные и близкие простились со школьником 5 марта.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.