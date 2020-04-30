На трассе в Ростовской области опрокинулась легковушка: водитель погиб
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В Ростовской области в ДТП на трассе погиб водитель. Авария произошла 4 мая около 17 часов на трассе Морозовск – Цимлянск в Морозовском районе.
По предварительным данным, 34-летний водитель «Лады Приоры», завершая обгон, зацепил правую обочину. В результате автомобиль занесло, легковушка наехала на отбойник, после чего опрокинулась в левый кювет.
- Водитель «Лады» скончался на месте ДТП, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Пассажиров в автомобиле не было.