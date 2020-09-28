На большой площади под Ростовом горит поле

На большой площади горит поле в Ростовской области. Информация о возгорании появилась вечером 29 сентября.Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, пожар начался около 18 часов. Горела трава в районе СНТ «Росинка». Площадь горения составила порядка 500 квадратных метров. Однако жители говорят, что поле до сих пор полыхает.Очень сильный ветер разносит языки пламени на все большую территорию. Люди стали выходить на помощь пожарным. Жители опасаются, что огонь распространится на жилые дома.