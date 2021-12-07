Мужчина на легковушке погиб в ДТП с грузовиком по дороге из Волгограда в Ростов
На трассе между Волгоградом и Ростовом водитель ВАЗа погиб в аварии. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 8 декабря в Котельниковском районе.
По предварительной информации, 33-летний водитель «Жигулей» ехал в сторону Ростова. Внезапно со «встречки» движение начал водитель КамАЗа. Шофер не рассчитал габариты и впечатался в легковушку. От полученной травмы водитель ВАЗа скончался на месте.
- А три пассажира ВАЗа – 38, 47 и 55 лет – получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, - прокомментировали в ГУ МВД по Волгоградской области.