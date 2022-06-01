Ростовский врач написал книгу о забавных случаях из своей практики

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Врач-уролог поликлиники областной клинической больницы №2 в Ростове написал книгу о курьезных случаях из своей практики. Георгий Багдыков работает врачом более 25 лет. Примерно столько же лет он пишет.Георгий признается, что тяга к медицине и к писательству передались ему по наследству. От отца Минаса Гергиевича Багдыкова, который был не просто известным врачом, но и автором множества книг об истории Нахичевани и Ростова.Багдыков-младший использует едва ли не каждую свободную минуту, что бы написать несколько строк. Первую книжку с рассказами он опубликовал как только начал работать врачом, еще в 1994 году. С тех пор он даже счет потерял своим изданиям. Одна из последних (она издана в 2021 году) – сборник ироничных рассказов о самых забавных случаях из своей медицинской практики под названием «Ночное пиццикато». Книга состоит из 25 небольших историй. А ее музыкальное название было выбрано не случайно.- Ночное пиццикато — это такой прием игры на струнных инструментах, когда звук извлекается не смычком, а щипком струны. Звук получается прерывистым и более тихим, чем при игре смычком, - рассказал медик. - Вот и моя жизнь связана с этим приемом. Я разрываюсь между работой в больнице, домашними делами. Поэтому свои рассказы я часто пишу по ночам. А вдохновение ко мне приходит отрывками, именно как «пиццикато».С названием сборника связана одна из историй книги. У Георгия Багдыкова достаточно специфическая профессия. Медик специализируется на проблемах мужского здоровья и моче-половой системы. Пациенты к врачу приходят разные. Если одни готовы рассказывать о своих проблемах «ниже пояса» хоть на центральном ТВ, то для других это очень деликатная тема.Однажды к урологу на прием пришел пожилой мужчина-музыкант. Пациент очень стеснялся говорить о своей проблеме. Тогда Георгий Минасович предложил заменить слова, которые тот стеснялся произносить на музыкальные термины, в которых сам врач прекрасно разбирается. Дело в том, что его мама долгие годы время заведовала струнным отделением в музыкальной школе.Употребляя термины, мужчина рассказал о своей проблеме: «...Весь процесс должен быть мощным. Должно быть форте (громко) и даже крещендо (нарастание звука). А в результате начинается адажио (медленный темп) и все происходит (пиано). Причем не просто пиано, а идет на диминуэндо (постепенное ослабление звука). И в самом конце начинается пиццикато (прерывисто)... И вот стоишь, как на сцене, и понимаешь — полный провал». Знающий все эти профессиональные термины врач быстро поставил диагноз и помог своему пациенту справиться с проблемой.Курьезные ситуации случаются с Георгием Минасовичем уже на входе в кабинет. В день врач принимает около 40 пациентов и едва ли не каждый второй делает ошибку то ли в отчестве медика, то ли в фамилии. Об этом врач написал заметку «Как вас зовут?, или просто доктор».- Честно говоря, я давно привык к тому, что мое отчество больные путают. Как ко мне только не обращаются, - признается уролог. - Я был и Мунисовичем, и Микасовичем, и Максудовичем, Моисеевичем, Магомаевичем, Махмудовичем, и даже Ананасовичем!Врач и сам не раз попадал в неловкие ситуации. В своей книге он вспомнил о ситуации в детстве, когда ему было очень стыдно перед учителем математики. Дело в том, что Георгий Минасович с детства плохо видит. Носить очки он стеснялся, поэтому зачастую с ним происходили разные курьезные случаи. Он разговаривал с незнакомыми девушками, принимая их за подруг, садился не в тот автобус. А самый неловкий момент произошел в школьные годы, когда он был в гостях у преподавателя математики.На книжных полках у него стояли разные фотографии, в том числе, друзей и родственников учителя. Но на самом видном месте - портрет его жены. Будущий врач с интересом рассматривал черты ее лица, волосы и удивлялся отношению учителя к супруге. Однажды он спросил ученика, почему же он так смотрит на книги и фото. Георгий ответил, что любуется снимком женщины и указал пальцем на портрет.Последовала немая сцена, после чего учитель громко рассмеялся. Немного успокоившись, он настоятельно попросил Георгия не стесняться носить очки, потому что тот смотрел не портрет жены, а на книгу с изображением Николая Гоголя. С тех пор мало кто может увидеть Георгия Минасовича без очков.В арсенале медика не один такой сборник с юмористическими историями из своей практики. Все свободное время Георгий Минасоивч проводит за столом — пишет статьи на тему медицины, здоровья, краеведения и родного Ростова-на-Дону. Последней работой Георгия Багдыкова стала книга о различных заболеваниях, их лечении и профилактике. В ней врач простым языком рассказывает о болезнях и дает практические советы, основываясь на своем многолетнем опыте. Конечно, в своей простой юмористической манере. Отсюда и название - «Несерьезно о серьезном».В планах Георгия Багдыкова продолжить публиковать сборники с юмористическими рассказами и статьи о родной Нахичевани, где он вырос и долгое время прожил. Тем для материалов у врача больше сотни - хватит на несколько десятков книг, лишь бы хватило времени в череде врачебного «пиццикато».