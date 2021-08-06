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Ростовчанин Дмитрий Дибров вместе с семьей отправился в путешествие по реке Дон

Ростовчанин Дмитрий Дибров вместе с семьей отправился в путешествие по реке Дон

Ростовчанин Дмитрий Дибров вместе с семьей отправился в путешествие по реке Дон. Об этом сообщила дочь популярного телеведущего 9 августа.



Собрав свою дочь и внуков, известный ростовчанин решил посетить свою малую родину, Ростовскую область. Дибровы поехали в станицу Вешенскую. Там их ждала экскурсия по музею Шолохова от самого внука одноимённого классика. После небольшой перекус и сон.



На следующий день Дибровы собираются сплавляться по реке Дон на плоту. Путешествие займёт у семьи четыре дня. В походе они собираются спать в палатках и есть приготовленную на костре еду. Идея необычного отдыха принадлежит Дмитрию.

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