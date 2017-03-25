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В районе ЦГБ Ростова в ларьке с шаурмой произошёл пожар

В районе ЦГБ Ростова в ларьке с шаурмой произошёл пожар

В Ростове на проспекте Ворошиловском в торговом ларьке произошёл пожар. Загорелся киоск по продаже шаурмы.

Звонок в пожарную службу поступил в 13:16. На место происшествия прибыли две единицы техники и пять спасателей. Пожарным понадобилось порядка 10 минут, чтобы потушить огонь.
- Огнём была охвачена площадь 5 кв.м., - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.

Причины возгорания сейчас устанавливаются.

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