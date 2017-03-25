В районе ЦГБ Ростова в ларьке с шаурмой произошёл пожар





В Ростове на проспекте Ворошиловском в торговом ларьке произошёл пожар. Загорелся киоск по продаже шаурмы.



Звонок в пожарную службу поступил в 13:16. На место происшествия прибыли две единицы техники и пять спасателей. Пожарным понадобилось порядка 10 минут, чтобы потушить огонь.

- Огнём была охвачена площадь 5 кв.м., - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.



Причины возгорания сейчас устанавливаются.