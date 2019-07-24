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Серебро завоевали ростовские спортсмены на чемпионате России по лёгкой атлетике

Серебро завоевали ростовские спортсмены на чемпионате России по лёгкой атлетике
Атлеты из Ростова-на-Дону заняли второе место на чемпионате России. Состязания проходят 100-й раз подряд, в этом году площадкой для них стали Чебоксары.

Город собрал на своём стадионе 74 команды из 72 регионов страны. Всего в соревнованиях участвует 731 спортсмен.
Ростовские атлеты начали чемпионат с побед. Константин Толоконников преодолел дистанцию 800 метров за 1 минуту 48 секунд. Он занял второе место.

Серебряную медаль завоевал Константин Лядусов. Он толкнул ядро на 20,02 метра, став вице-чемпионом России-2019.

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