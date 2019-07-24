Серебро завоевали ростовские спортсмены на чемпионате России по лёгкой атлетике



Атлеты из Ростова-на-Дону заняли второе место на чемпионате России. Состязания проходят 100-й раз подряд, в этом году площадкой для них стали Чебоксары.



Город собрал на своём стадионе 74 команды из 72 регионов страны. Всего в соревнованиях участвует 731 спортсмен.

Ростовские атлеты начали чемпионат с побед. Константин Толоконников преодолел дистанцию 800 метров за 1 минуту 48 секунд. Он занял второе место.



Серебряную медаль завоевал Константин Лядусов. Он толкнул ядро на 20,02 метра, став вице-чемпионом России-2019.

