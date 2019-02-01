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Ростовчанка завоевала серебро на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

Ростовчанка завоевала серебро на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике
Донская спортсменка Елизавета Бондаренко получила серебряную на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике. Об этом 5 февраля сообщили в городской администрации.

Спортсмены со всей России приехали посоревноваться в Ростов. Отличились и ростовчане. Елизавета Бондаренко прыгнула с шестом на высоту 4,5 метра, чем не только заняла второе место, но и побила свой личный рекорд.

Ростовчанка является воспитанницей спортшколы №1. Она является одной из старейших спортивных школ донской столицы.

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