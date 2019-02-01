Ростовчанка завоевала серебро на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике



Донская спортсменка Елизавета Бондаренко получила серебряную на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике. Об этом 5 февраля сообщили в городской администрации.



Спортсмены со всей России приехали посоревноваться в Ростов. Отличились и ростовчане. Елизавета Бондаренко прыгнула с шестом на высоту 4,5 метра, чем не только заняла второе место, но и побила свой личный рекорд.



Ростовчанка является воспитанницей спортшколы №1. Она является одной из старейших спортивных школ донской столицы.