Триатлонисты из Ростова выиграли на чемпионате России



На чемпионате и первенстве России по триатлону победителями и призёрами стали спортсмены из Ростова-на-Дону. В соревнованиях принимали участие около 350 человек из 35 регионов России.



Донские спортсмены завоевали пять наград на чемпионате и ещё три — в первенстве страны. Ростовчане заняли третье место на смешанной эстафете. Команда состояла из двух девушек и двух молодых людей. Каждый из них проплыл дистанцию 250 метров, преодолел 6 километров на велосипеде и пробежал 1,6 километра. Донскую столицу представляли Антон Пономарёв, Георгий Клименко, Валентина Рясова и Татьяна Лихторович.



В личном турнире чемпионата России ростовчанин Антон Пономарёв получил серебряную медаль. Среди юниоров медали заработали ещё три триатлониста. Антон Пономарёв и и Валентина Рясова завоевали золото, а Георгий Клименко - бронзу.



В IX летней Спартакиаде учащихся Ростов-на-Дону будут представлять Руслан Асланов, Александр Диков, Лазарь Григорьян, Роман Хисматуллин, Алексей Юртаев, Александра Тючкалова, Александра Тимофеева и Елизавета Вавилова. Соревнования пройдут в Чебоксарах с 6 по 9 августа.