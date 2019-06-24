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Триатлонисты из Ростова выиграли на чемпионате России

Триатлонисты из Ростова выиграли на чемпионате России
На чемпионате и первенстве России по триатлону победителями и призёрами стали спортсмены из Ростова-на-Дону. В соревнованиях принимали участие около 350 человек из 35 регионов России.

Донские спортсмены завоевали пять наград на чемпионате и ещё три — в первенстве страны. Ростовчане заняли третье место на смешанной эстафете. Команда состояла из двух девушек и двух молодых людей. Каждый из них проплыл дистанцию 250 метров, преодолел 6 километров на велосипеде и пробежал 1,6 километра. Донскую столицу представляли Антон Пономарёв, Георгий Клименко, Валентина Рясова и Татьяна Лихторович.

В личном турнире чемпионата России ростовчанин Антон Пономарёв получил серебряную медаль. Среди юниоров медали заработали ещё три триатлониста. Антон Пономарёв и и Валентина Рясова завоевали золото, а Георгий Клименко - бронзу.

В IX летней Спартакиаде учащихся Ростов-на-Дону будут представлять Руслан Асланов, Александр Диков, Лазарь Григорьян, Роман Хисматуллин, Алексей Юртаев, Александра Тючкалова, Александра Тимофеева и Елизавета Вавилова. Соревнования пройдут в Чебоксарах с 6 по 9 августа.

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