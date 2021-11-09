Ростовские баскетболисты уступили «Русичам» – 96:117

Фото: БК «БАРС-РГЭУ».

Игра получилась результативной – коллективы играли не слишком надежно в защите, зато очень напористо в атаке.В первой части встречи оппоненты стоили друг друга. Ни у ростовчан, ни у курян не получалось оторваться на значимое расстояние. После первой четверти на табло было небольшое преимущество гостей – 29:30. Во втором отрезке матча хозяева в какой-то момент повели в восемь очков, однако затем «Русичи» не только догнали, но и вышли вперёд – 54:58 после двадцати минут игры.В третьей четверти «Русичи» оторвались. Перед последней частью игры гости были впереди - 87:74. В заключительные десять минут встречи подшефным Михаила Старовойтова не хватило сил, чтобы обострить интригу. Итог – проигрыш, 96:117.По личным показателям у «БАРС-РГЭУ» 22 очка набрал Владислав Гусак, Александр Голяхов, Илья Луппов и Евгений Маринин - по 15 баллов. У курян Иван Аладко набрал 43 (!) очка.11 ноября клубы проведут повторный матч.