Ростовская гимнастка завоевала олимпийское золото в составе сборной

Донская гимнастка Владислава Уразова в составе сборной России завоевала золото на Олимпиаде в Токио. На состязаниях 27 июля девушка упала со снаряда. Однако это не повлияло на оценку судей. Несмотря на ошибку, Влада продемонстрировала один из лучших результатов на брусьях.Спортсменку уже поздравил в своем аккаунте губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он также выразил слова благодарности тренерам Владиславы Уразовой и федерации спортивной гимнастики Ростовской области.Для России это первое золото в спортивной гимнастике. Единственная золотая медаль до этого была получена в 1992 году. Тогда российские спортсмены были в составе Объединенной команды. Недавно золото стране принесли гимнасты-мужчины. Среди них - Никита Нагорный. Благодаря упражнениям, которые он выполнил безошибочно, команда смогли пробиться вперед и завоевать золото.