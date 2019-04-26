Ростовчанин стал лучшим на Чемпионате России по кудо



Спортсмен из Ростова завоевал первое место на чемпионате России по кудо. Состязания среди юниоров и юношей проходили в Москве. За звание лучшего боролись 300 ребят из разных городов страны.



Ростовчанин Илья Чернявский провёл четыре схватки, в трёх из которых одержал победу. В финале он досрочно поборол оппонента, чем обеспечил себе золотую медаль. Кудоист является воспитанником спортивной школы № 13. К Чемпионату Илью подготовил тренер Ашот Манвелян.

