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Разыгрывающая ГК «Ростов-Дон» - лучший игрок матча со «Звездой»

Разыгрывающая ГК «Ростов-Дон» - лучший игрок матча со «Звездой»
Лучшим игроком матча гандбольных клубов «Ростов-Дон»-«Звезда» стала разыгрывающая Милана Таженова. За нее проголосовали 52,34% пользователей.

Второе место заняла одна из центральных спортсменок донской команды Анна Лагерквист (29,44%), а третье – Анна Сень (28,27%). Таженова показала результативную игру, проведя на поле весь матч и забив восемь мячей.

21-летняя гандболистка родилась в Астрахани и дебютировала в 2014 году, в клубе «Астраханочка». Милана также является капитаном молодежной сборной России. В состав «Ростов-Дона» она вступила в 2018 году.

Встреча донской команды со «Звездой» состоялась в рамках Суперлиги Париматч 17 февраля. Ростовчанки выиграли со счетом 33:26.

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