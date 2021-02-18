Разыгрывающая ГК «Ростов-Дон» - лучший игрок матча со «Звездой»

Лучшим игроком матча гандбольных клубов «Ростов-Дон»-«Звезда» стала разыгрывающая Милана Таженова. За нее проголосовали 52,34% пользователей.Второе место заняла одна из центральных спортсменок донской команды Анна Лагерквист (29,44%), а третье – Анна Сень (28,27%). Таженова показала результативную игру, проведя на поле весь матч и забив восемь мячей.21-летняя гандболистка родилась в Астрахани и дебютировала в 2014 году, в клубе «Астраханочка». Милана также является капитаном молодежной сборной России. В состав «Ростов-Дона» она вступила в 2018 году.Встреча донской команды со «Звездой» состоялась в рамках Суперлиги Париматч 17 февраля. Ростовчанки выиграли со счетом 33:26.