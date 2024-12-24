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Наставник «Ростова» Виктор Онопко выделил ярких футболистов в 2024 году.

Наставник «Ростова» Виктор Онопко выделил ярких футболистов в 2024 году.
Наставник «Ростова» Виктор Онопко выделил наиболее ярких футболистов в 2024 году. В его список вошли четверо футболистов. Среди них двое игроков из «жёлто-синей» команды — Максим Осипенко и Данил Глебов. Также в списке двое спортсменов из «Локомотива» — Алексей Батраков и Дмитрий Баринов.

Необходимо подчеркнуть, что в недавних встречах Осипенко и Глебов продемонстрировали высокий уровень игры и были включены в число лучших футболистов, согласно рейтингу Российской премьер-лиги.

По результатам первой части чемпионата России «Ростов» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице, а «Локомотив» — на пятой.
Фото: ФК Ростов
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