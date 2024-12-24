Наставник «Ростова» Виктор Онопко выделил ярких футболистов в 2024 году.

Фото: ФК Ростов

Наставник «Ростова» Виктор Онопко выделил наиболее ярких футболистов в 2024 году. В его список вошли четверо футболистов. Среди них двое игроков из «жёлто-синей» команды — Максим Осипенко и Данил Глебов. Также в списке двое спортсменов из «Локомотива» — Алексей Батраков и Дмитрий Баринов.Необходимо подчеркнуть, что в недавних встречах Осипенко и Глебов продемонстрировали высокий уровень игры и были включены в число лучших футболистов, согласно рейтингу Российской премьер-лиги.По результатам первой части чемпионата России «Ростов» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице, а «Локомотив» — на пятой.