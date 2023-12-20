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Живым нашли 52-летнего мужчину, пропавшего в Ростове-на-Дону весной

Живым нашли 52-летнего мужчину, пропавшего в Ростове-на-Дону весной
Живым нашли 52-летнего мужчину, пропавшего в Ростове-на-Дону. О местонахождении Эдуарда Тимина ничего не было известно с весны.

Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 21 мая. Ростовчанин перестал выходить на связь с близкими. Встревоженные родственники написали заявление в полицию. Затем они обратились за помощью к волонтерам.

Добровольцы рассказали, что мужчина найден живым. Где он был все это время и почему не выходил на связь, не сообщается.
Фото: ЛизаАлерт.
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