За сутки коронавирусом заболели жители 54 муниципалитетов Ростовской области

В Ростовской области COVID-19 подхватили еще 249 человек. За сутки с 10 по 11 марта вирус выявили в 54 городах и районах региона. Большую часть зараженных составили жители донской столицы (99 человек).В Новочеркасске заболели 10 человек, в Азовском и Неклиновском районах - по девять, а в Гуково и Таганроге - по восемь. Пациентами с коронавирусом стали по шесть дончан, проживающих в Красносулинском, Морозовском, Кагальницком, Зерноградском, Мясниковском районах. А в Белокалитвинском, Сальском, Орловском, Семикаркорском, Егорлыкском районах и Батайске положительные тесты получили по пять человек.По четыре случая заражения зафиксировали в Багаевском, Чертковском, Аксайском районах, а также городах Зверево и Волгодонске, по три - в Новошахтинске, Веселовском, Матвеево-Курганском районах. В Песчанокопском, Верхнедонском и Шахтах заразились по два человека. Меньше всего заболевших выявили в Обливском, Тацинском, Зимовниковском, Мартыновском, Цимлянском, Усть-Донецком районах и Донецке.Всего с начала пандемии опасную инфекцию обнаружили у 75 997 жителей донского региона. По информации областного правительства, 3 260 из них скончались от осложнений после COVID-19.