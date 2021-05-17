Виктория Лопырева показала фото с подросшим сыном

Знаменитая ростовчанка Виктория Лопырева показала новое фото с подросшим сыном. Публикация появилась в ее аккаунте в социальной сети Инстаграм. В кадре молодая мама держит Марка-Лионеля на руках, сидя в автомобиле. Фото сделано в Дубае. На девушке сразу заметен идеальный загар.Публикация мгновенно набрала тысячи лайков и комментариев. Поклонники модели отметили, что сын очень похож на супруга Виктории, а также то, что ей очень идет красный цвет.Напомним, Виктория Лопырева и Игорь Булатов вместе уже более двух лет. Ходили слухи, что девушка увела женатого мужчину у лучшей подруги – Таты Карапетян. Однако Виктория отвечала, что на момент начала их отношений Игорь уже был свободен, а с Татой они никогда не были друзьями.