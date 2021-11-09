В Ростове с 15 ноября общественный транспорт перейдет на зимнее расписание
В Ростове общественный транспорт перейдет на зимнее расписание. Новый режим работы введут с 15 ноября.
В период холодов на линиях увеличат количество транспорта. До 14 апреля 2022 года на маршруты выйдут 1 066 единиц общественного транспорта. Это на 67 больше, чем в летний период (прим. - 999 подвижных составов).
Напомним, что накануне увеличения количества единиц транспорта в Ростове повысят стоимость проезда. Новые тарифы начнут действовать 13-го числа. Оплата транспортной картой в автобусе составит 29 рублей. Для безналичного расчета банковской картой установлена стоимость в 30 рублей, а наличный платеж увеличили до 32 рублей. В электротранспорте оплата увеличилась до 23 рублей.
При этом льготы для пенсионеров и обучающихся сохраняются: проезд в автобусе стоит 14,5 рубля, в троллейбусах и трамваях — 11,5 рубля. Для льготников федерального и регионального уровней изменений в оплате проезда нет.