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В станице в Ростовской области без вести пропал 84-летний мужчина

В станице в Ростовской области без вести пропал 84-летний мужчина
В Ростовской области пропал 84-летний мужчина. Иван Козьменков из станицы Кривянской не выходит на связь уже несколько дней.

Пожилой мужчина пропал 23 сентября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Куда мужчина мог пойти, родные не знают. Обеспокоенные родственники обратились в полицию, чтобы правоохранители помогли найти пенсионера.

На вид ему - около 80 лет, у него рост - 165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы короткие седые. В день исчезновения на пропавшем были куртка, серое трико, черные шлепки и зимняя меховая шапка.

Если у вас есть информация о местонахождении Ивана Козьменкова, просьба позвонить в полицию или по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
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