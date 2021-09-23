В станице в Ростовской области без вести пропал 84-летний мужчина

В Ростовской области пропал 84-летний мужчина. Иван Козьменков из станицы Кривянской не выходит на связь уже несколько дней.Пожилой мужчина пропал 23 сентября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Куда мужчина мог пойти, родные не знают. Обеспокоенные родственники обратились в полицию, чтобы правоохранители помогли найти пенсионера.На вид ему - около 80 лет, у него рост - 165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы короткие седые. В день исчезновения на пропавшем были куртка, серое трико, черные шлепки и зимняя меховая шапка.Если у вас есть информация о местонахождении Ивана Козьменкова, просьба позвонить в полицию или по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.